Ambrosini: «Milan? Un giocatore su tutti sarà importante, ecco chi»

Massimo Ambrosini, storico ex capitano del Milan, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sui rossoneri. Le sue parole:

AGO DELLA BILANCIA – «L’assenza di Simon Kjær è qualcosa su cui fare occorre fare riflessione ovviamente. Davanti non vedo particolari esigenze, se hai a disposizione Zlatan Ibrahimović ed Olivier Giroud sei a posto. Questa non è una squadra costruita per giocare con due punte. Un importante ago della bilancia in fase offensiva sarà Junior Messias. A centrocampo superfluo dire che Tiémoué Bakayoko dovrà alzare il suo rendimento. A destra Alessandro Florenzi è in ripresa, non vedo criticità particolari»

TOP E FLOP DEL MILAN – «Ibrahimović ha determinato la crescita di tutti gli altri, impossibile non citarlo. E anche Kjær, per tutto ciò a cui ha contribuito in maniera silenziosa. Sul flop passo: se analizziamo l’arco dell’anno solare, direi proprio che non c’è»