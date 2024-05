Milan Cagliari, TRE rossoneri salteranno il match di San Siro per infortunio: le NOVITA’ da Milanello

Milan Cagliari, TRE rossoneri salteranno il match di San Siro! Le NOVITA’ da Milanello sulle condizioni degli infortunati

Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini ai microfoni di Sky Sport, tre giocatori non hanno recuperato dal loro infortunio e non saranno a disposizione di Stefano Pioli per Milan Cagliari, sfida in programma domani sera a San Siro alle ore 20:45.

Infatti, anche oggi, Mike Maignan, Loftus-Cheek e Simon Kjaer hanno proseguito il loro lavoro personalizzato a Milanello e non verranno convocati per il match di domani.