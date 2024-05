Lacroix Milan, duello di mercato per il difensore del Wolfsburg: cosa succederà in estate

Lacroix Milan, duello di mercato con la Juventus per il difensore del Wolfsburg: cosa succederà in estate

E’ in atto un duello di mercato tra Milan e Juventus per Maxence Lacroix, difensore classe 2000 del Wolfsburg.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il club rossonero sembra in vantaggio sui bianconeri nella corsa per il francese poiché avrebbe già avuto un incontro con l’agente del difensore. Inoltre, il giocatore non sarebbe una priorità né di Juventus e né di Milan, ma entrambe potrebbero fare un tentativo in estate.