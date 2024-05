Daniel Maldini Milan: futuro sempre più lontano da Milanello, l’IDEA del Monza che lo avvicina all’addio ai rossoneri

Il futuro di Daniel Maldini va via via definendosi. Difficilmente infatti l’ex Milan farà ritorno a Milanello, l’idea del Monza

Prima in prestito a Empoli, poi a Monza, Daniel Maldini, il trequartista figlio di Paolo, quest’anno ha giocato 18 volte in A, con 4 gol realizzati. Si sta affermando sempre di più anche in Serie A. Ecco perché il suo ritorno al Milan e dalle parti di Milanello si fa sempre più complicato.

Come riportato da Calciomercato.com l’idea del Monza è quello di tenerlo. Galliani valuta il riscatto per 4 milioni di euro.