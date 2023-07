Ambrosini: «L’addio di Tonali uno choc. Reijnders è…». L’ex rossonero analizza i colpi di mercato del Milan e non solo

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini ha analizzato il mercato del Milan: da Reijnders a Loftus-Cheek. Ecco le sue parole:

TONALI – «Il suo addio è stato uno shock, non solo perché il Milan ha perso un grande giocatore, ma perché ha perso l’anima»

LOFTUS CHEEK – «Ha una fisicità importante e può fare tutto. Agli inglesi serve tempo per ambientarsi»

REIJNDERS – «Non è un play classico alla Jorginho. È dinamico, aggressivo, come il Milan»

PULISIC – «Giocherà largo a destra. Come Loftus-Cheek, cambia per rilanciarsi. Possono riuscirci»

COSA MANCA SUL MERCATO – «Un altro centrocampista e faccio il nome di Dominguez. Per il centravanti dico Taremi: sarebbe una buona spalla per Leao»

SCUDETTO – «Il Milan non può partire per non provarci»