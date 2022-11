Alvini: «Il gruppone non è distante, domani avremo la Salernitana e poi il Milan…». Le parole del tecnico della Cremonese

Massimiliano Alvini ha parlato della sfida di domani contro la Salernitana e in vista del match di martedì contro il Milan. Ecco le parole del tecnico della Cremonese:

«Cercheremo di dimostrare di essere una squadra solida, contro una squadra che in casa sa dare il meglio di sé. Non avremo a disposizione Radu, Chiriches e Dessers, potremmo giocare in modo più accorto. Rispetto molto Nicola e mi piace come giocano le sue squadre. Noi, però vogliamo, gicoare una grande partita, andandoci a prendere quei punti che fino a questo momento ci mancano. Il gruppone non è distante, dobbiamo restare agganciati. Arrivare rincorrendo a volte può essere utile».