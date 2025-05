Allenatore Milan, Tare ha un obiettivo: la notizia sulla panchina

Condividi via email

Allenatore Milan – Igli Tare avrebbe un obiettivo. Ecco quando dovrebbe arrivare il prossimo tecnico rossonero

Massimiliano Allegri è nella lista del Milan, stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club rossonero si sarebbe mosso in ritardo. Per Igli Tare al momento il tecnico toscano sarebbe il primo della lista, c’è l’obiettivo di trovare il nuovo mister in 7-8 giorni.

LE PAROLE – «Tare si sta impegnando in prima persona a cercare di definire l’allenatore in 7-8 giorni. Allegri primo della lista, il Milan si è mosso comunque tardi o almeno in ritardo rispetto alle concorrenti perché il Napoli ha un accordo verbale con lui».