Allenatore Milan, quel nome può rimanere una bellissima suggestione! Ostacolo insormontabile e sogno che svanisce

Allenatore Milan, il nome di Pep Guardiola per la prossima stagione è destinato a restare una magnifica ossessione: ingaggio fuori portata

Come riferito dal Corriere della Sera, e in particolare dalla giornalista Monica Colombo, il Milan è costretto immediatamente a depennare il nome di Pep Guardiola dalle ipotesi per la panchina della prossima stagione.

Allenatore Milan: Guardiola con i suoi 23 milioni di ingaggio sembra destinato a restare una magnifica ossessione. La scelta con ogni probabilità ricadrà su uno tra Allegri, Conte e De Zerbi.