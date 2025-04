Allenatore Milan, l’ultima novità fa impazzire i tifosi: sogno incredibile in casa rossonera, il Diavolo ci prova

Condividi via email

Allenatore Milan, clamorosa indiscrezione in casa rossonera: il sogno di Fabio Paratici sarebbe addirittura Pep Guardiola

Come riportato da Sport Mediaset, c’è una clamorosa indiscrezione in casa Milan per la panchina della prossima stagione.

Il vero sogno di Paratici è però Pep Guardiola, attualmente legato al City da un contratto fino al 30 giugno 2027: al momento è un qualcosa di irrealizzabile, ma in futuro chissà: tutto dipenderà da come il DS sarà capace di riportare il Milan a determinati livelli.