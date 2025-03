Allenatore Milan, Sacchi ha dubbi: «Loro hanno qualcosa in più degli altri»

Allenatore Milan, Arrigo Sacchi a La Gazzetta dello Sport ha rilasciato una dichiarazione inerente alla questione nuovo mister

Milan, Roma, Juventus e non solo potrebbero cambiare allenatore nella prossima stagione. Arrigo Sacchi, a La Gazzetta dello Sport, ha svelato che punterebbe sugli allenatori italiani.

LE PAROLE – «Hanno qualcosa in più degli altri. E abituati come sono a lavorare in un Paese che è sempre in emergenza, hanno sviluppato gli anticorpi per superare ogni problema. L’importante è che non si ricordino di essere italiani e che non ritornino alla vecchia lezione “difesa e contropiede”. Il calcio è in continua evoluzione, come la società del resto, la generazione degli allenatori di oggi lo ha capito e sta dimostrando di avere l’umiltà che serve per stare al passo con i tempi».