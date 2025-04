Allenatore Milan, Furlani può sorprendere: riprende quota quella pista, lui ha aperto totalmente ai rossoneri

Allenatore Milan, Giorgio Furlani può tornare con prepotenza su Maurizio Sarri: l’ex Lazio ha aperto totalmente ai rossoneri

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato così di Maurizio Sarri:

PAROLE – «Sarri in inverno ha rifiutato il Milan perché non avrebbe accettato un contratto fino a fine stagione. Il tecnico toscano però sogna di allenare il Milan ed è un autorevole candidato per la panchina dei rossoneri. Non capisco perché il suo nome sia così poco chiacchierato in orbita Milan».