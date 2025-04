Allenatore Milan, l’ultimo aggiornamento sul top manager cambia gli scenari per il futuro: cosa può succedere

Allenatore Milan, clamoroso aggiornamento su Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli: sarebbe il primo nome di Fabio Paratici

Da calciomercato.com arrivano importanti aggiornamenti sulla panchina del Milan in caso di accordo con Paratici come nuovo DS.

PAROLE – «L’ex dirigente juventino ha come obiettivo primario proprio Antonio Conte come futuro tecnico del Milan. Un’idea che può diventare maggiormente concreta a fine anno, così da non disturbare il campionato del Napoli, in lotta per lo Scudetto insieme all’Inter. Resterà da comprendere come si muoverà Aurelio De Laurentiis per trattenere il suo condottiero».