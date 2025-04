Allenatore Milan, clamorosa suggestione Roberto Mancini: pista da tenere d’occhio, può essere l’outsider

Allenatore Milan, per la panchina della prossima stagione c’è anche la suggestione Roberto Mancini: l’ex CT dell’Italia può essere l’outsider

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i candidati per la panchina del Milan della prossima stagione non va assolutamente escluso anche Roberto Mancini, attualmente libero dopo l’ultima esperienza come CT dell’Arabia Saudita.

L’ex Inter, insieme a Maurizio Sarri, può rappresentare il clamoroso outsider: al momento parte in seconda fila ma non sono escluse assolutamente sorprese. Dopo la scelta del DS i discorsi entreranno nel vivo.