Allenatore Milan, la Roma complica i piani di Furlani? Contattati due obiettivi rossoneri. Il punto

Allenatore Milan, Fabregas e Gasperini, accostati anche alla panchina rossonera, sono finiti nel mirino della Roma per la prossima stagione

Importante aggiornamento fornito da Gianluca Di Marzio sulla panchina del Milan della prossima stagione e non solo.

Ieri la Roma ha avuto un contatto diretto con il Como per “liberare” Cesc Fàbregas. Non ci sono stati spiragli. Il Como non vuole trattare per cederlo. Da valutare quindi se la Roma insisterà per Gasperini – contattato più volte – o sceglierà un’altra strada.