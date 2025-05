Allenatore Milan, retroscena Furlani: ci ha provato con quel tecnico! Cosa è successo

Allenatore Milan, grosso retroscena sulla panchina rossonera della prossima stagione: Furlani ci ha provato per Fabregas

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Milan avrebbe contattato Cesc Fabregas, l’allenatore del Como, qualche settimana fa, ma la mossa non avrebbe prodotto conseguenze concrete. Questa indiscrezione viene indicata come retroscena e potrebbe essere interessante per capire le dinamiche interne al club rossonero nella ricerca di un nuovo allenatore.

Fabregas, ex calciatore di grande talento, ha iniziato la sua carriera da allenatore al Como e sembra che il Milan lo abbia valutato come possibile candidato per la panchina della squadra. Tuttavia, sembra che la trattativa non sia andata avanti e che il club abbia deciso di puntare su altri profili, come Massimiliano Allegri, che è considerato un’opzione sempre più concreta per la panchina del Milan. La scelta di Fabregas potrebbe essere stata valutata per il suo stile di gioco e la sua esperienza, ma alla fine non è stata considerata la scelta migliore per il progetto sportivo del Milan.