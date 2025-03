Allenatore Milan, Eranio non ha dubbi: «Lui è un grandissimo rimpianto per i rossoneri»

Allenatore Milan, Stefano Eranio, ex rossonero, ha indicato in Antonio Conte il grande rimpianto del Diavolo: le dichiarazioni

Ospite a Radio Punto Nuovo, Stefano Eranio ha dichiarato:

PAROLE – «Napoli-Milan sarà davvero imprevedibile. Già il Milan è una squadra pazza, poi si rientra dalla sosta con tanti nazionale in campo. L’ostacolo più grande è capire come sta chi ha viaggiato nel corso di queste due settimane. I rossoneri sono una mina vagante, sulla carta ha qualità da prime in classifica. Speriamo sia una bella partita, molto piacevole. Per rosa, il Milan è secondo solo al Milan, ma non basta. Guardate il Napoli, che è molto più squadra ed è seconda quasi per sfortuna negli ultimi risultati. I rossoneri hanno vinto col Como, ma con una sofferenza quasi inspiegabile. Conte? Antonio è un amico, intanto spero che possa vincere lo Scudetto col Napoli. Non so che decisione prenderà a fine stagione, ma è palese che abbia cambiato il volto a questa squadra. Lui ha permesso la cessione Kvara pensando di avere poi un sostituto pronto, ma così non è stato. Antonio è un vincente, se dovesse cambiare idea sul Napoli è perché la società più di questo non saprebbe dargli. De Laurentiis è un ambizioso, ma alcuni allenatori a volte sono scomodi da gestire sul mercato. Se chiami Conte è perché sai che serve investire per vincere. Rimpianto per il Milan? Viste come sono andate le cose, direi di sì… Ma la stagione è ancora lunga (ride ndr). Chi non vorrebbe Conte? Ma per prenderlo devi essere d’accordo su tante cose. Antonio avrà fatto delle richieste che il Milan non poteva garantire. Futuro Gasperini? Lo vedrei bene al mio Genoa (ride ndr), così come al Milan. Gasperini starebbe bene ovunque, ma non è un allenatore facile da gestire se non lo assecondi. Resta uno dei migliori in assoluto».