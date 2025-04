Allenatore Milan, Eranio sicuro: «Conte un rimpianto? Rispondo così»

Allenatore Milan, Stefano Eranio, ex rossonero, ha indicato in Antonio Conte il grande rimpianto del Diavolo: le dichiarazioni

Ospite nei giorni scorsi a Radio Punto Nuovo, Stefano Eranio ha dichiarato:

PAROLE – « Rimpianto per il Milan? Viste come sono andate le cose, direi di sì… Ma la stagione è ancora lunga (ride ndr). Chi non vorrebbe Conte? Ma per prenderlo devi essere d’accordo su tante cose. Antonio avrà fatto delle richieste che il Milan non poteva garantire. Futuro Gasperini? Lo vedrei bene al mio Genoa (ride ndr), così come al Milan. Gasperini starebbe bene ovunque, ma non è un allenatore facile da gestire se non lo assecondi. Resta uno dei migliori in assoluto».