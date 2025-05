Allenatore Milan, rossoneri stregati da Italiano! Ecco le caratteristiche che hanno colpito il club

Allenatore Milan, il club rossonero è rimasto stregato da Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna: queste le caratteristiche fondamentali

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sembra orientato verso Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna, per la panchina del Milan per la prossima stagione come post Conceicao.

Di Vincenzo Italiano piace la proposta di gioco moderna e ispirata a un calcio offensivo. E’ un allenatore emergente, in linea con le necessità di rilancio del club. Oggi l’ambizione di Italiano è in vantaggio sull’esperienza di Allegri.