Allenatore Milan, Brambati dichiara: «Tare ha due nomi nel taccuino»

Allenatore Milan, Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha svelato i due nomi sul taccuino di Tare: Italiano e Allegri

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha commentato così la situazione nuovo allenatore in casa Milan. Questi i nomi sul taccuino dell’ex Lazio Tare:

PAROLE – «E’ uno dei due nomi che Tare ha nel suo taccuino, l’altro è Allegri. E’ vero, sono due allenatori diversi ma sul tavolo Tare ha due progetti diversi, con due squadre diverse e due diversi obiettivi. Non lo so, io credo che i due allenatori che aveva sul taccuino un mese fa erano questi. Poi non so, magari Allegri gli è scappato».