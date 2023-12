Allenamento Milan in vista del Newcastle: il programma di domani dei rossoneri a due giorni dalla sfida di Champions League

Giornata d’allenamento oggi per il Milan di Stefano Pioli il giorno dopo la sconfitta rimediata in campionato contro l’Atalanta. I rossoneri adesso mettono nel mirino il prossimo match chiave di mercoledì sera in Champions League contro il Newcastle.

Nella giornata di domani i rossoneri si ritroveranno per un’altra seduta d’allenamento in mattinata. Martedì, invece, l’ultimo allenamento prima della trasferta.