Galtier Milan, il tecnico apre: «Lusingato dell’accostamento, anche se da quanto ho capito…». Le sue parole

Intervistato da L’Equipe, Christophe Galtier, allenatore dell’Al Duhail in Qatar, ha risposto così in merito alle voci che lo avevano accostato alla panchina del Milan per il dopo Stefano Pioli. L’allenatore della squadra qatariota ha spiegato la situazione e ha citato anche Julen Lopetegui.

PAROLE – «Io accostato al Milan? E’ lusinghiero anche se non ho parlato con i dirigenti. Ma mi sembra di capire che abbiano scelto Lopetegui».