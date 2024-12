Milan Genoa, Passerini annuncia: «Ci dobbiamo preparare a questo scenario! Non va esclusa una clamorosa ipotesi»

Milan Genoa, Carlos Passerini, noto giornalista, ha commentato le possibili scelte di Paulo Fonseca in vista della sfida di domenica

Come riportato dal Corriere della Sera, Carlos Passerini, noto giornalista, ha commentato la situazione in casa Milan in vista della gara di domenica contro il Genoa a San Siro:

PAROLE – «Oltre a Camarda, che è entrato benissimo, talenti come Jimenez, Bartesaghi e Liberali potrebbero trovare più spazio. Contro il Genoa, in una partita che il Diavolo non può fallire per accorciare sulla zona Champions, prepariamoci a qualche panchina punitiva».