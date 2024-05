Conceicao Milan, il tecnico si libera dal Porto? Incontro in programma con Villas Boas: i DETTAGLI sul futuro dell’allenatore

Sergio Conceicao è in pole per diventare il nuovo allenatore del Milan. Tra i vari tecnici accostati ai rossoneri, il portoghese è quello attualmente preferito dalla dirigenza. Il suo profilo era stato proposto al Diavolo dal suo agente Jorge Mendes.

Stando a quanto riferito da Calciomercato.com, il tecnico incontrerà Villas Boas, ovvero il nuovo presidente del Porto subentrato a Pinto da Costa, all’inizio della prossima settimana. Ci sono le condizioni per rompere il rinnovo del contratto firmato recentemente fino al 2028, in modo da potersi liberare per la nuova avventura in rossonero.