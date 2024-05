Conceicao Milan, trattativa avanzata! Ecco perché può fare al caso dei rossoneri: le ULTIME sul possibile nuovo allenatore

Sergio Conceicao è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico del Porto è attualmente in pole per diventare l’erede di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Intervenuto in collegamento per Sky Sport, Peppe Di Stefano ha fatto il punto sullo stato della trattativa e sui motivi che potrebbero spingere i rossoneri a puntare sul portoghese.

PROSEGUONO I DIALOGHI – «In pole sembra esserci Conceiçao che ha ancora un contratto con il Porto, ma che ha buone chance di allenare il Milan. I contatti ci sono stati. Ha un’idea di calcio simile a quella del Milan attuale, quindi una difesa a quattro, due centrocampisti e tre trequartisti alle spalle di una punta. A volte questo 4-2-3-1 si trasforma in 4-4-2 o 4-2-4. I dialoghi proseguono. E’ un allenatore moderno che ha fatto molto bene con il Porto in questi anni. Potrebbe essere lui il profilo giusto per il Milan».

GLI ALTRI PROFILI – «Saltato Lopetegui, vengono valutati anche altri profili come Fonseca e Amorin, ma al momento quello che convince di più è proprio Conceiçao. E’ una trattativa avanzata, ma non ancora chiusa o definita. Il suo contratto con il Porto scade nel 2028, ma dopo il cambio di presidenza potrebbe cambiare anche l’allenatore».