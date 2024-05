Pioli Napoli, trovato l’accordo verbale! Ecco da quanto tempo vanno avanti i contatti col tecnico del Milan. Il retroscena

Con l’addio al Milan dato ormai per scontato, Stefano Pioli è l’allenatore in pole per sedersi sulla panchina del Napoli a partire dalla prossima stagione. La conferma arriva da Calciomercato.com che svela alcuni retroscena sulla trattativa tra il tecnico e i partenopei.

I contatti tra De Laurentis e gli agenti dell’allenatore rossonero sono diventati intensi nelle ultime settimane, ma i primi ci sono stati tempo addietro. La figura Di Pioli piace molto a De Laurentis per via della sua capacità di istaurare un rapporto di grande collaborazione con i vertici del club. Inoltre propone un calcio offensivo che ben si addice con la caratteristiche dei giocatori in rosa e non ha grandi pretese sul mercato.