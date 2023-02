Allenamento Milan: tattica e parte atletica verso il Torino

Il Milan ha svolto quest’oggi una seduta di allenamento a Milanello in vista della gara di venerdì contro il Torino: il report

Colazione a Milanello questa mattina per i rossoneri prima di scendere negli spogliatoi per un nuovo allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan ospitare il Torino, venerdì 10 febbraio alle 20.45 a San Siro.

REPORT

Dopo aver effettuato l’attivazione muscolare in palestra, squadra sul campo centrale ha proseguito il lavoro atletico di riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi e i pali. Terminata la prima parte, il gruppo ha iniziato la fase tattica previsto per la sessione odierna. Al termine, spazio alla consueta partitella su campo ridotto.

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino, alle 14.30 la conferenza stampa di Mister Pioli