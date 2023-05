Allenamento Milan: lavoro fisico e tecnico per la squadra

Il Milan ha svolto oggi una seduta di allenamento in vista della sfida di sabato sera contro la Juventus: il report completo

Colazione a Milanello questa mattina prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato. Per i rossoneri, infatti, domenica 28 maggio – alle ore 20.45 – è in programma la trasferta di Torino sul campo della Juventus.

REPORT

Inizio in palestra dove la squadra ha cominciato con l’attivazione muscolare, seguita da una serie di esercizi sulla forza. Al termine, gruppo in campo dove ha ultimato il riscaldamento con alcuni esercizi atletici. Terminata la prima parte, la squadra ha effettuato una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni. A seguire, lavoro sul possesso e partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.

GIOVEDÌ 25 MAGGIO

Il programma prevede un allenamento al mattino.