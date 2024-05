Allenamento Milan: personalizzato per 3 giocatori. Il PUNTO in vista di Milan Cagliari

Allenamento Milan, personalizzato per 3 giocatori: il PUNTO da Milanello in vista di Milan Cagliari. Le ultime

Giornata d’allenamento per il Milan di Stefano Pioli, squadra a lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro il Cagliari. La sfida contro i rossoblù andrà in scena sabato 11 maggio alle ore 20:45.

Anche nella giornata odierna Simon Kjaer, Mike Maignan e Ruben Loftus-Cheek hanno lavorato a parte e non saranno a disposizione del tecnico rossonero.