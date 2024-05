Allenamento Milan, prosegue il lavoro verso il Cagliari: il REPORT da Milanello in vista della sfida di sabato sera

Squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento in ottica Cagliari, prossimo avversario del Milan in campionato, sabato 11 maggio a San Siro alle ore 20.45.

REPORT

Squadra in palestra per iniziare con una serie di esercizi sulla forza, poi attivazione muscolare eseguita sul campo con l’ausilio degli ostacoli bassi e dei coni. L’allenamento è proseguito con alcuni torelli seguiti da una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni; in chiusura, partitella su campo ridotto.