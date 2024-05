Giroud saluta i tifosi fuori da Milanello: «E’ il momento del goodbye». Ecco cosa è successo dopo l’allenamento dei rossoneri

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello per preparare la sfida di sabato contro il Torino, e per Olivier Giroud è stato uno degli ultimi allenamenti con la maglia rossonera prima di volare in USA per vestire la maglia dei Los Angeles FC.

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano a Sky Sport, all’uscita dal centro sportivo di Milanello, l’attaccante francese si sarebbe fermato a salutare i tifosi presenti ed emozionato avrebbe detto ad un tifoso: «E’ il momento del goodbye». Inoltre, questa mattina a Milanello era presente anche Zlatan Ibrahimovic.