MN24 – Allenamento Milan, due i giorni di riposo concessi da Conceicao. Martedì la ripresa

Come appreso da Milannews24, dopo la vittoria ottenuta ieri in rimonta contro il Lecce, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha concesso alla squadra due giorni di riposo in vista della gara di sabato prossimo contro il Como.

Pulisic e compagni si ritroveranno a Milanello martedì: l’obiettivo è quello di dare continuità portando a casa i tre punti anche contro la squadra di Fabregas.