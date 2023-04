Allenamento Milan, si riparte a Milanello verso il Lecce: il report

Primo allenamento per il Milan dopo la grande vittoria di Napoli. I rossoneri preparano la gara contro il Lecce

Ritrovo a Milanello per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli a seguito del pareggio di Napoli. Presenti presso il centro sportivo Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Attivazione muscolare per tutti in palestra, poi in campo la squadra si è divisa in due gruppi: il primo composto dagli undici titolari di Napoli si è concentrato su una serie di esercitazioni tecniche e sul lavoro aerobico, prima di rientrare in palestra. Gli altri componenti della rosa hanno terminato la fase dedicata al riscaldamento con alcuni torelli a tema prima di disputare una partitella di allenamentoa ranghi misti con la formazione Under 18.