Allenamento Milan, il report verso la sfida contro la Juve: possesso palla e conclusioni. Ecco i dettagli

Rossoneri a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di lavoro odierna in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan a Torino, domenica 28 maggio alle 20.45, per affrontare la Juventus. Ecco il REPORT:

Rossoneri in campo per iniziare l’attivazione muscolare nella porzione alle spalle della porta, poi spazio ad alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i pali. Terminato il riscaldamento il gruppo ha svolto un lavoro sul possesso palla prima di una serie di esercitazione tecniche focalizzate sulle conclusioni. Infine, la consueta partitella su campo ridotto.