Allenamento Milan: lavoro a gruppi per i rossoneri. Il report

Allenamento Milan: lavoro a gruppi per i rossoneri. Di seguito il report ufficiale diffuso dalla società rossonera

Continua la preparazione del Milan in vista dell’esordio in campionato a Bologna. Di seguito il report ufficiale dell’allenamento odierno.

REPORT – Inizio in palestra, dove i rossoneri hanno effettuato l’attivazione muscolare. Al termine, squadra divisa in due gruppi: il primo, formato dai giocatori che hanno disputato il test contro il Trento, si è fermato in palestra dove ha svolto lavoro defaticante, mentre il secondo è uscito sul campo, dove ha iniziato con alcuni esercizi atletici seguiti da una serie di sfide a calcio tennis per terminare la fase dedicata al riscaldamento. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in alcune esercitazioni tecniche che hanno preceduto una serie di allunghi sul lato lungo del campo con i quali si è chiusa la sessione odierna.

VENERDÌ 11 AGOSTO – Il programma prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di presentazione di Yunus Musah, prevista per le ore 14.30 e in diretta sull’App Ufficiale, Milan TV, e YouTube.