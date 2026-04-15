Allenamento Milan: giorno di riposo, ma non per tutti! Allegri e staff a lavoro e con loro ci sono tre giocatori

Allenamento Milan: giorno di riposo, ma non per tutti! Allegri e staff a lavoro in vista della trasferta a Verona. Con loro tre giocatori

Come riportato nella giornata di ieri, oggi il Milan ha beneficiato di una giornata libera concessa da Massimiliano Allegri, recuperando così il giorno saltato lunedì a causa della doppia seduta di allenamento. Durante l’inizio settimana, Allegri ha visto una squadra motivata e determinata, desiderosa di riscatto dopo le ultime prestazioni negative. Nonostante la giornata di riposo, domani la squadra tornerà in campo per prepararsi alla sfida contro l’Hellas Verona, ultima in classifica, che si giocherà domenica alle 15:00 al Bentegodi.

Tuttavia, questa mattina, non tutti hanno preso il giorno libero. Massimiliano Allegri e il suo vice, Marco Landucci, si sono presentati a Milanello per lavorare e studiare alcuni accorgimenti tattici in vista della trasferta veneta. Secondo quanto riportato dal collega Manuele Baiocchini di Sky Sport, i due allenatori hanno continuato a mettere a punto la preparazione, valutando le migliori soluzioni per affrontare il Verona.

Alcuni giocatori hanno scelto di allenarsi, nonostante il giorno di riposo. Adrien Rabiot, Lorenzo Torriani e Strahinja Pavlovic si sono presentati al centro sportivo. Quest’ultimo, come ricordato, era stato l’unico a non partecipare all’allenamento di ieri a causa della nascita del suo bambino, Tadija.

La preparazione continua, quindi, con la mente già proiettata alla prossima partita, in cui il Milan dovrà cercare di ottenere una vittoria fondamentale per rilanciarsi in campionato. La determinazione mostrata dal tecnico e dai calciatori, anche durante il giorno libero, testimonia la volontà di fare un passo indietro e riconquistare la giusta mentalità prima delle sfide decisive della stagione.

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