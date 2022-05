Allenamento Milan, in campo verso l’Atalanta: il report di oggi

Allenamento Milan, i rossoneri scendono in campo a Milanello per preparare il match con l’Atalanta: il report di oggi

Ritrovo per colazione questa mattina per i rossoneri, che hanno svolto una nuova seduta di allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato, Milan-Atalanta di domenica 15 maggio alle ore 18.00 a San Siro. A Milanello presenti Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara che hanno seguito l’allenamento insieme a un gradito ospite: José Pekerman, attuale Commissario Tecnico del Venezuela.

REPORT

Squadra subito in campo, dove ha iniziato l’attivazione muscolare seguita da alcuni esercizi atletici. L’allenamento è poi proseguito con una serie di esercitazioni tecniche, prima di passare al lavoro sul possesso – eseguito su campo ridotto – con la seduta odierna che si è chiusa con un ulteriore lavoro tecnico focalizzato sulle finalizzazioni.