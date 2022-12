Allenamento Milan: forza e rapidità per gli uomini di Pioli

Il Milan ha svolto una seduta di allenamento oggi a Milanello basata sulla forza e sulla rapidità: di seguito il report completo

Squadra a Milanello in mattinata per la sessione di allenamento odierna, presenti presso il centro sportivo Paolo Maldini e Frederic Massara che hanno seguito il lavoro dei rossoneri.

REPORT

Prima parte in palestra per la consueta attivazione muscolare. A seguire squadra in campo, sul rialzato, dove ha iniziato una serie di lavori atletici focalizzati sulla rapidità e sulla forza eseguiti seguendo dei circuiti prestabiliti. Terminata la prima parte, il gruppo ha iniziato una serie di esercitazioni tattiche prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso l’allenamento.

VENERDÌ 23 DICEMBRE

Il programma di venerdì prevede un allenamento al mattino.