Allenamento Milan: ecco il programma di domani a Milanello

Allenamento Milan: ultimo dell’anno chiuso con una sessione per poi concentrarsi sul 2022. Ecco il programma di domani per i rossoneri

A Milanello, quest’oggi, è andato in scena l’ultimo allenamento del Milan di questo 2021. I ragazzi di Pioli, adesso, possono riposarsi e passare una serata in serenità.

Infatti, diversamente da quanto riferito nei giorni scorsi, domani i rossoneri non si alleneranno e si riposeranno. Torneranno in campo il 2 gennaio per concentrarsi solo sulla sfida contro la Roma.