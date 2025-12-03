Allegri a SportMediaset «Pulisic è recuperato e ci sarà, l’obiettivo è passare il turno nei 90 minuti. Incuriosito da Jashari. Sulla Coppa Italia ho un pensiero chiaro»

Allegri a SportMediaset «Pulisic è recuperato e ci sarà, l’obiettivo è passare il turno nei 90 minuti». Le ultimissime

A meno di 24 ore dagli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio, che si giocheranno in gara secca domani sera alle 21 all’Olimpico, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha rotto il silenzio con un’intervista esclusiva a SportMediaset. Il tattico livornese, il cui ritorno al Diavolo è stato fortemente voluto anche dal nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega di mercato, ha fatto il punto sull’obiettivo coppa, sugli infortunati e sulla possibile formazione.

Obiettivo Coppa: Chiudere nei 90 Minuti

“Troveremo un bell’ambiente come sempre a Roma,” ha esordito Allegri, minimizzando l’aspetto della Lazio arrabbiatadopo la sconfitta in campionato. Ha subito messo in chiaro l’importanza dell’incontro: “La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la coppa giustamente interessa a tutti.”

L’allenatore ha sottolineato la necessità di essere particolarmente efficaci, data la formula della gara secca senza supplementari: “Dovremo essere bravi a sfruttare i 90 minuti a nostra disposizione, contro una squadra complicata come abbiamo visto sabato e che ha il nostro stesso obiettivo.”

Infermeria e Rientri: Pulisic a Disposizione, Dubbi su Fofana

La notizia più confortante è arrivata dalla situazione infortunati. Allegri ha confermato il recupero di Christian Pulisic, il fantasista americano assente per affaticamento nell’ultima di campionato: “Pulisic è a disposizione.”

Il tecnico dovrà invece fare a meno di Youssouf Fofana, sperando di riaverlo per il Sassuolo. Fermi anche Athekame e Gimenez. “Ho bisogno di tutti i giocatori ed è importante che tutti siano a disposizione. Più andiamo avanti, più sono importanti le sostituzioni,” ha ribadito Allegri.

Jashari Sotto Esame e l’Elogio a Nkunku

Il mister si è soffermato anche sul possibile impiego di Ardon Jashari, il centrocampista svizzero rientrato da un infortunio. Più che sulle sue qualità tecniche, l’attenzione è sulla condizione fisica: “Più che per vedere le qualità di Jashari, sarà opportunità per vedere la sua condizione fisica: quando è arrivato era praticamente fermo da un mese e mezzo. Sono curioso anche io di vedere a che livello è sulla parte atletica.”

Infine, un elogio per Christopher Nkunku, l’attaccante francese di straordinaria tecnica: “Sabato ha fatto una partita importante: nel momento decisivo a inizio secondo tempo ha giocato tecnicamente tutte le palle nel miglior modo possibile. Giocatore di straordinaria tecnica, si sta inserendo molto bene e sta crescendo di condizione.” Il focus resta comunque sulla squadra, con Mike Maignan, il portiere francese, che “sta facendo bene così come tutta la squadra.”

