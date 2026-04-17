Allegri Real Madrid, suggestione dalla Spagna: Florentino Perez pensa al tecnico rossonero

Allegri Real Madrid, il nome dell’allenatore livornese è nella lista di Florentino Perez insieme ai profili di Klopp e Deschamps per il nuovo ciclo

Con la clamorosa eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco, maturata mercoledì sera al termine di un pirotecnico 4-3 in favore dei bavaresi, la stagione del Real Madrid può considerarsi virtualmente conclusa. Fuori dalla Copa del Rey e con un distacco in Liga dal Barcellona apparso ormai incolmabile, le Merengues si avviano a chiudere una delle annate più fallimentari della loro storia recente, la prima senza trofei in bacheca dopo cinque anni di successi ininterrotti. In questo scenario di crisi, il futuro della panchina spagnola torna a incrociarsi con l’Italia: il nome di Massimiliano Allegri è tornato prepotentemente di moda per guidare la rinascita dei Blancos.

Dopo l’esonero di Xabi Alonso e il traghettamento poco fortunato di Alvaro Arbeloa, il presidente Florentino Perez è deciso a operare un cambio radicale durante l’estate. Secondo quanto riferito dal corrispondente spagnolo dell’emittente sudamericana DSports, il profilo di Allegri sarebbe tra i tre papabili per raccogliere l’eredità tecnica del club. Il tecnico rossonero è da sempre un allenatore stimato dal numero uno del club madrileno, che ne apprezza la gestione del gruppo e la capacità di ottenere risultati concreti in contesti di altissima pressione.

La concorrenza di Klopp e Deschamps per i Blancos

La corsa alla panchina più prestigiosa del mondo non è però solitaria. Oltre all’ipotesi Allegri, nella lista ristretta di Perez figurano altri due giganti del calcio internazionale: Jurgen Klopp, reduce dalla fine della sua epopea al Liverpool, e Didier Deschamps. Quest’ultimo, in particolare, lascerà la guida della Nazionale francese dopo il Mondiale e rappresenterebbe una scelta strategica per valorizzare la folta colonia di calciatori transalpini già presenti all’interno della rosa madrilena.

Un nuovo ciclo all’orizzonte per Florentino Perez

Nonostante il contratto che lo lega al club di Via Aldo Rossi, l’interesse spagnolo potrebbe rappresentare una tentazione forte per il futuro della carriera di Max. Per il Real si tratterebbe di affidare il nuovo ciclo a un allenatore di provata esperienza internazionale, capace di normalizzare uno spogliatoio apparso smarrito nelle ultime uscite stagionali. Resta da capire se la volontà di Florentino Perez si trasformerà in un’offerta concreta capace di strappare l’allenatore al progetto milanista, proprio mentre la dirigenza rossonera sta cercando di blindarlo per le prossime stagioni.

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