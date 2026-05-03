Allegri a Sky: «Dobbiamo rimanere uniti, questa è la soluzione. Abbiamo i punti che ci meritiamo»

Allegri, tecnico del Milan, ha analizzato la pesante sconfitta subita oggi sul campo del Sassuolo: le sue dichiarazioni a Sky

Al termine della sfida contro il Sassuolo, l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prestazione della squadra:

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PAROLE – «Oggi abbiamo fatto la partita più brutta del campionato. Bisogna mettere da parte questa gara e ripartire dalla gara dall’Atalanta. La squadra non è che non aveva voglia, è stata una gara storta. L’espulsione non ci ha poi avvantaggiato. Dai momenti di difficoltà ci si rialza prendendosi delle responsabilità. I punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo. C’è differenza tra il girone d’andata e il girone di ritorno ma ora è inutile pensarci. Dobbiamo entrare in Champions. La soluzione è restare uniti e cercare di preparare al meglio la gara con l’Atalanta. Quello che è stato fatto finora bisogna metterlo da parte. Bisogna avere atteggiamento positivo e sapere che il destino è nelle nostre mani, restando concentrati su quello che è il nostro obiettivo da raggiungere».