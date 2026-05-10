Allegri a DAZN dopo il crollo con l’Atalanta: «Sono io il responsabile, ora vincere a Genova»

Il tecnico rossonero analizza la sconfitta contro l’Atalanta e il momento critico della squadra: le dichiarazioni nel post partita ai microfoni di DAZN

Il clima in casa Milan è tesissimo dopo il triplice fischio di San Siro. La sconfitta contro l’Atalanta ha fatto scivolare i rossoneri al quarto posto, con la Roma che ora preme prepotentemente per l’ultimo slot Champions. Massimiliano Allegri, apparso amareggiato ma risoluto, si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della squadra, la contestazione del pubblico e la pesante squalifica che colpirà Rafael Leao in vista della trasferta contro il Genoa.

Ecco le dichiarazioni complete del tecnico:

ANALISI DELLA PARTITA — “Inutile parlare di quello che è successo finora, non lo possiamo cambiare. C’è da fare solo una buona settimana di lavoro e concentrarsi su quella che è la partita Genova che può essere determinante per la Champions. Stasera abbiamo fatto una buona partita per 10 minuti poi abbiamo preso questo gol. Ora alla prima situazione prendiamo gol e ci siamo disuniti. Dopo il 3-0 abbiamo avuto una buona reazione e siamo tornati a fare gol. Cerchiamo di vedere, anche se non è il momento… Abbiamo ripreso a fare gol e a segnare. Ora abbiamo una bella partita a Genova da giocare. Sappiamo che è difficile ma dobbiamo prepararci.”

SUL MOMENTO DI DIFFICOLTÀ E IL GENOA — “È normale che questo momento di difficoltà nessuno se lo sarebbe immaginato. All’interno della stagione pensavo che ci sarebbero state difficoltà, quindi va affrontato con grande senso di responsabilità. Ora abbiamo una partita importante a Genova che in casa ha sempre fatto ottimi risultati. Bisogna prepararsi per bene con grande voglia di ottenere questa vittoria che è già un po’ che manca.”

IL MOMENTO DI RAFAEL LEAO — “Io credo che in questo momento qui non sia un problema di Leao, Nkunku, Fullkrug, Gabbia o Maignan. In questo momento la priorità è la squadra. Rafa ha avuto delle occasioni favorevoli così come le aveva avute domenica a Reggio Emilia. È un momento così, è un giocatore importante, domenica sarà squalificato. Dobbiamo lavorare bene e cercare di preparare bene la partita di Genova.”

CONTEMPORANEITÀ DELLE PARTITE — “Hai ragione, ma tanto è una cosa che non è fattibile, non decidiamo noi. Non so se le ultime due saranno in contemporanea. Noi dobbiamo vincere due partite, intanto vediamo di vincerne una. La squadra ha sempre lavorato bene, ai ragazzi non ho da rimproverare niente per quello che stanno facendo.”

RESPONSABILITÀ E CORSA CHAMPIONS — “Quando mancano i risultati in questi momenti di difficoltà io sono responsabile: sono a capo di un gruppo di ragazzi che ha sempre dato il massimo. In questo momento non c’è bisogno di andare a vedere di chi sono le responsabilità. Ho sempre pensato e detto e ridetto e ripetuto che la Champions non fosse in una botte di ferro, perché non avevamo ancora attraversato un momento di difficoltà. Ci siamo dentro, speriamo di uscirne domenica.”