Milan Atalanta: crollo rossonero a San Siro, non basta la reazione finale. Le pagelle dei rossoneri

I rossoneri affondano sotto i colpi della Dea e perdono il terzo posto: Allegri tradito dai big e falcidiato dalle squalifiche in vista del Genoa

Il Milan esce sconfitto per 2-3 contro l’Atalanta al termine di una gara dai due volti. Per oltre un’ora la squadra di Allegri è rimasta in balia del gioco di Gasperini, subendo tre reti e la durissima contestazione del pubblico di San Siro. Nonostante l’orgoglio mostrato negli ultimi dieci minuti, con i gol di Pavlovic e Nkunku che hanno quasi riaperto il match, la prestazione collettiva resta insufficiente e complica terribilmente la corsa Champions.

MAIGNAN 5,5: compie un paio di interventi dei suoi, ma non sembra più il muro invincibile di un tempo, specialmente sulla rete di Raspadori.

DE WINTER 5: soffre terribilmente la velocità degli attaccanti orobici e manca la chiusura decisiva sul terzo gol. (ATHEKAME 5,5: entra a risultato compromesso, prova a dare più spinta ma con scarsi risultati).

GABBIA 5,5: al centro della difesa fatica a coordinare i movimenti, colpevole insieme ai compagni di reparto in occasione del raddoppio di Zappacosta.

PAVLOVIC 6: il meno peggio della linea difensiva, prova a usare il fisico per arginare gli inserimenti avversari e trova il gol che riapre parzialmente i giochi.

SAELEMAEKERS 5: tanta corsa ma pochissima qualità, sbaglia troppi appoggi elementari e rimedia un giallo pesante che gli costerà il Genoa.

LOFTUS-CHEEK 5: troppo timido nei contrasti e impreciso nella gestione della palla, fallisce la chance di dare fisicità al centrocampo. (NKUNKU 6,5: entra col piglio giusto, colpisce una traversa e realizza con freddezza il rigore della speranza).

RICCI 5: all’esordio da regista soffre maledettamente il pressing di Gasperini, non riuscendo mai a dettare i tempi della manovra. (FOFANA 5: Allegri lo inserisce per fare legna, ma anche lui affonda nel marasma generale del centrocampo).

RABIOT 5,5: prova a scuotere i compagni con qualche progressione, ma predica nel deserto e finisce per innervosirsi col passare dei minuti.

BARTESAGHI 5,5: qualche disattenzione di troppo sulla corsia mancina e una spinta troppo cauta. (ESTUPINAN 5: subentra ma non garantisce la stessa solidità, rimedia un’ammonizione evitabile e salterà la prossima gara).

LEAO 4,5: serata da dimenticare tra l’ammonizione pesante, giocate svogliate e l’uscita dal campo accompagnata da fischi selvaggi. (FULLKRUG 6: mette il fisico nel finale, colpisce un legno e si vede annullare la rete del possibile pareggio).

GIMENEZ 5: annullato completamente da Hien, non riesce mai a tenere un pallone per far salire la squadra e conferma il suo momento di profonda crisi.