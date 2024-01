Allegri fa chiarezza: «Ecco la vera favorita per lo scudetto». Le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa

Massimiliano Allegri ha parlato della corsa scudetto e della corsa Champions, di cui fa parte anche il Milan, in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico bianconero:

PAROLE – «Parlare ora di primo posto… giochiamo la partita prima, cerchiamo di vincere perchè è una partita importante e ne mancano ancora tante alla fine del campionato. Sappiamo che l’Inter sta facendi cose importanati e straordinarie e ha 51 punti, è una squadra forte ed è la favorita per lo Scudetto. Noi dobbiamo fare i punti, prima li facciamo per la quota Champios meglio perchè siamo in un percorso di crescita. La squadra sta bene, sta crescendo bene, sta salendo in autostima e sta bene fisicamente. Vincere a Lecce è complicato, l’anno scorso abbiamo vinto solo 1-0, perchè le partite lì sono difficili Vincere le partite, dopo sono tutti bravi, è complicato, vanno giocate perchè domani partiamo da 0-0 ».