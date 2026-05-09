Infortunio Modric, Jashari o Ricci al suo posto? Allegri spiega: «Entrambi affidabili. Sul rientro del croato dico che…»

Infortunio Modric, Jashari o Ricci al suo posto? Allegri ha parlato della fiducia ai due centrocampisti in vista del finale di stagione

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto oggi in conferenza stampa soffermandosi su alcuni temi legati al centrocampo rossonero. Il tecnico ha fatto il punto sulle condizioni di Luka Modric, spiegando le difficoltà legate a un possibile rientro, e ha poi analizzato il contributo che possono garantire Jashari e Ricci.

RUOLO DI MODRIC E RIENTRO – «Modric anche se viene a Milanello a lavorare, è quasi impossibile che sarà in campo l’ultima giornata».

JASHARI E RICCI COME VICE MODRIC – «Sono due giocatori molto affidabili. Con Jashari la società ha fatto un ottimo acquisto ma purtroppo è venuto da un infortunio e aveva Modric davanti, poi al primo anno in Italia con ritmi, tattica e squadre diverse. Ricci si è dimostrato un giocatore e un ragazzo molto affidabile sia dal primo minuto che a partita in corso».

Le parole di Allegri chiariscono dunque il quadro in casa Milan: Modric resta molto difficile da recuperare per l’ultima gara, mentre Jashari e Ricci rappresentano soluzioni considerate affidabili dal tecnico.

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