Connect with us

News

Infortunio Modric, Jashari o Ricci al suo posto? Allegri spiega: «Entrambi affidabili. Sul rientro del croato dico che…»

Published

3 ore ago

on

By

ALLEGRI MODRIC MILAN

Infortunio Modric, Jashari o Ricci al suo posto? Allegri ha parlato della fiducia ai due centrocampisti in vista del finale di stagione

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto oggi in conferenza stampa soffermandosi su alcuni temi legati al centrocampo rossonero. Il tecnico ha fatto il punto sulle condizioni di Luka Modric, spiegando le difficoltà legate a un possibile rientro, e ha poi analizzato il contributo che possono garantire Jashari e Ricci.

RUOLO DI MODRIC E RIENTRO – «Modric anche se viene a Milanello a lavorare, è quasi impossibile che sarà in campo l’ultima giornata».

JASHARI E RICCI COME VICE MODRIC – «Sono due giocatori molto affidabili. Con Jashari la società ha fatto un ottimo acquisto ma purtroppo è venuto da un infortunio e aveva Modric davanti, poi al primo anno in Italia con ritmi, tattica e squadre diverse. Ricci si è dimostrato un giocatore e un ragazzo molto affidabile sia dal primo minuto che a partita in corso».

Le parole di Allegri chiariscono dunque il quadro in casa Milan: Modric resta molto difficile da recuperare per l’ultima gara, mentre Jashari e Ricci rappresentano soluzioni considerate affidabili dal tecnico.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×