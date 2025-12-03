Allegri a Milan Tv: «Domani dovremo fare una gara di grandissima tecnica e personalità. I cambi saranno molto importanti. Sulla Supercoppa...»

Allegri presenta la sfida: concentrazione sulla gara secca, recuperi e gestione delle energie. L’obiettivo è il passaggio del turno

Massimiliano Allegri ha presentato la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, valida per gli ottavi di finale, sottolineando l’importanza della gara secca e le condizioni della squadra.

Sulla partita contro la Lazio, Allegri ha dichiarato: «Domani è una partita bella da giocare perché comunque credo che lo stadio sarà pieno, la Lazio ha il nostro stesso obiettivo di passare il turno e di cercare di arrivare in fondo alla Coppa Italia. Abbiamo ancora fuori Athekame, Gimenez, Fofana è sulla via del recupero quindi speriamo di recuperarlo nel più breve tempo possibile, così come gli altri. Pulisic sarà a disposizione e tutti gli altri stanno bene. Domani qualcuno recupererà energie, la partita sarà lunga e bisognerà essere bravi nelle sostituzioni, quelli che entreranno dovranno darci una mano».

Interrogato sulla rilevanza della Coppa Italia, il tecnico ha ribadito: «È un obiettivo stagionale per tutti, sapendo che comunque è complicato perché abbiamo un ottavo di finale importante, difficile, contro la Lazio, con cui abbiamo giocato sabato. La situazione è un po’ strana, perché comunque pensi di aver preparato la partita come quella precedente, ma invece sarà una partita diversa e soprattutto perché è come se fosse una finale perché è una partita secca».

Riguardo alle ultime di formazione, Allegri ha spiegato che le decisioni verranno prese a ridosso della gara: «Domani mattina deciderò quelle che saranno le scelte della formazione iniziale. L’importante sarà giocare una partita di lucidità, di grande tecnica, sapendo che sarà una di grande pressione».

Infine, sull’impegno in Supercoppa e la gestione delle prossime gare, il tecnico ha mostrato la sua filosofia del passo dopo passo: «Da dopodomani, sperando che il risultato sia positivo, dovremo cominciare a pensare a quella che sarà la partita contro il Torino. Dopo il Torino penseremo al Sassuolo e poi alla Supercoppa. Una cosa alla volta e con molta calma».

Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

