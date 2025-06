Allegri Milan, Tare fissa gli obiettivi in vista della prossima stagione: le sue parole fanno sognare i tifosi. Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto durante l’incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera, Igli Tare, DS del Milan. Di seguito riportate le sue dichiarazioni legate agli obiettivi del prossimo anno.

«La storia di questo club dice tutto. Quando lavori per il Milan, il primo obiettivo è creare squadre competitive per vincere trofei. Lo racconto anche con grande entusiasmo: è un onore lavorare per un club con una storia così gloriosa e insieme al mister dare il massimo per raggiungere anche questo obiettivo».