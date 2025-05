Allegri Milan, Tare rompe gli indugi e piomba sul livornese! Tentativo concreto, cosa può succedere

Allegri Milan, Igli Tare è pronto a rompere gli indugi e ad incontrare il tecnico livornese, da sempre primo obiettivo dell’ex Lazio

Come riportato da Orazio Accomando, il Milan sembra avere in mente Massimiliano Allegri come possibile allenatore per la prossima stagione. Tuttavia, non è l’unico club interessato al tecnico livornese, poiché anche il Napoli è sulla sua pista.

Igli Tare, il direttore sportivo del Milan, ha sempre considerato Allegri come la sua prima scelta e farà un tentativo per portarlo in rossonero. La trattativa potrebbe essere complicata dalla concorrenza del Napoli, ma Tare sembra determinato a convincere Allegri a sedersi sulla panchina del Milan.