Allegri Milan, contatto diretto tra Tare e Ibrahimovic: affare definito. Le ultime

Allegri Milan, Igli Tare ha avuto un contatto con Zlatan Ibrahimovic per definire l’affare legato al tecnico toscano

Ore calde in casa Milan, il nuovo allenatore sta per arrivare. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto su X, nelle ultime ore sarebbe andato in scena un contatto diretto tra il ds Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic per definire l’accordo legato a Massimiliano Allegri.

In questo momento si attendono solamente le firme e l’annuncio ufficiale. Il club sembrerebbe aver fatto tutto correttamente e con i tempi giusti per evitare inserimenti di altre società di Serie A.