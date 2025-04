Allegri Milan, c’è l’ok di Tare! Furlani e l’ex DS della Lazio sono d’accordo: le ultime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Come riporta il giornalista Daniele Longo, Massimiliano Allegri raccoglie sempre più consensi per essere il prossimo allenatore del Milan. Igli Tare, ex DS della Lazio, sembra il prescelto per occupare il ruolo di direttore sportivo. L’albanese avrebbe già trovato l’ok di Furlani per scegliere Allegri come prossimo allenatore rossonero.